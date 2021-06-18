Тренер Дании: «Сборная России тоже кое-что умеет. Будет тяжелый бой, нам нужна победа»

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Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро с Россией.

«Русские тоже кое-что умеют. Они знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые игроки.

Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Им нужна ничья. Также я рад, что матч пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. 

Будет тяжелый бой. Но я устал говорить о том, что мы хорошо играем, но проигрываем. Теперь нам нужно выйти и одержать победу. Это то, к чему мы стремимся», – сказал Юлманд. 

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