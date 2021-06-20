УЕФА за ЛГБТ-повязку Нойера может оштрафовать Немецкий футбольный союз

(DFB) и голкипер сборной Германии Мануэль Нойер могут быть наказаны УЕФА за ЛГБТ-повязку футболиста.

35-летний немец во время обоих матчей , а также на разминке перед товарищеской игрой с Латвией надевал радужную повязку.

В УЕФА это посчитали «политическим жестом», поэтому, скорее всего, DFB будет оштрафован, несмотря на то, что борьба с гомофобией – одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен «Месяцем гордости».

Ранее член «Альтернативы для высмеял ЛГБТ-повязку Нойера, политика призвали уйти из партии. Кроме того, в горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги «Альянц Арену» в знак солидарности с ЛГБТ.