УЕФА за ЛГБТ-повязку Нойера может оштрафовать Немецкий футбольный союз

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу УЕФА Sports.ru Евро-2020 Немецкий футбольный союз игровая форма ЛГБТ стиль Футбол

Немецкий футбольный союз (DFB) и голкипер сборной Германии Мануэль Нойер могут быть наказаны УЕФА за ЛГБТ-повязку футболиста.

35-летний немец во время обоих матчей Евро-2020, а также на разминке перед товарищеской игрой с Латвией надевал радужную повязку.

В УЕФА это посчитали «политическим жестом», поэтому, скорее всего, DFB будет оштрафован, несмотря на то, что борьба с гомофобией – одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен «Месяцем гордости».

Ранее член «Альтернативы для Германии» высмеял ЛГБТ-повязку Нойера, политика призвали уйти из партии. Кроме того, в горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги «Альянц Арену» в знак солидарности с ЛГБТ.

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