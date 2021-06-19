Егоров написал, что Федун выгонял Зарему с совета директоров. Салихова обвинила в сливе директора Попова и назвала журналиста писюном

, супруга владельца «Спартака» , и журналист Сергей Егоров обменялись репликами в соцсетях.

Салихова сперва сообщила, что ряд телеграм-каналов пишет о за деньги из бюджета пиар-департамента московского клуба. В их число она включила «Дай Ударить», «Успей Поймать», «Жопа в естественном положении», Спартак-inside, «Инсайдер» (Грамматиков).

Она добавила: «Биги ( – прим. Sports.ru) тоже рупор известный. С Борзыкиным просто разговаривают, доносят свою позицию. Ваня Карпов за инсайды, как и некоторые другие. Журналисты работают за аккредитации и некий эксклюзив от клуба. Все на рекламе. На теме «Спартака» собирается много кликов, соответственно, выше расценки».

Егоров ответил, что директор по развитию и коммуникациям «Спартака» максимум дает футболки игроков. Уточнил, что сам ни разу не просил, а ему не предлагали.

Дальше он задал вопрос Зареме относительного одного из последних заседаний советов директоров, откуда Салихова вышла через 18 дней после вступления: «Было ли такое, что когда ваш ор всем ######### (надоел) до сизой пены изо рта, ЛА (Леонид Федун – прим. Sports.ru) сказал: «Встала и вышла отсюда». И вы вышли. Да или нет, Дита?»

Жена Федуна написала следом: «Попов (спортивный директор «Спартака» – прим. Sports.ru) предупрежден», – это ответ от ЛА 😂😂😂».

Далее она продолжила, обращаясь к Попову: «Дима, то есть ты распространяешь версию, что меня попросили выйти 🤣🤣🤣. Пусть будет так, но я-то выйду и зайду так, что вы все ляжете». А потом ответила Егорову: «Если я – Дита, то Вы – лысый Писюн. Ор-то был на какую тему, Дима не уточнял?!»

Далее Зарема написала: «В нормальном клубе после таких слов Егорова б не подпускали близко к стадиону, но у нас будет все наоборот. Ну пока Попов там. Пусть расскажет Дима подробности трансфера Хендрикса. Интересно будет всем послушать.

Спросите на следующей пресс-конференции. И попросите ту самую нарезку эпизодов, которую нам показывали. А потом я покажу ту, которая была от Франко (Камоцци – бывший советник Федуна – прим. Sports.ru). Вот почему у Димы не получилось с ним выстроить рабочие отношения 😜. Я в людях могу не разбираться, верить, доверять (но это с возрастом проходит), но вот в PR знаю толк».