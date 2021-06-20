УЕФА расследует расистские инциденты на играх Венгрии. Фанаты по-обезьяньи ухали в адрес Погба и Канте

УЕФА сообщил о начале расследований расистских инцидентов во время матчей сборной Венгрии на Евро-2020.
Речь идет о возможных проявлениях дискриминации в Будапеште на «Пушкаш Арене» на играх Венгрия – Португалия (0:3) и Венгрия – Франция (1:1).
УЕФА не уточнил, в отношении кого начинается расследование.
Ранее стало известно, что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте. А перед игрой баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене пронесли фанаты сборной Венгрии.