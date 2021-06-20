УЕФА расследует расистские инциденты на играх Венгрии. Фанаты по-обезьяньи ухали в адрес Погба и Канте

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УЕФА сообщил о начале расследований расистских инцидентов во время матчей сборной Венгрии на Евро-2020.

Речь идет о возможных проявлениях дискриминации в Будапеште на «Пушкаш Арене» на играх ВенгрияПортугалия (0:3) и Венгрия – Франция (1:1).

УЕФА не уточнил, в отношении кого начинается расследование.

Ранее стало известно, что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте. А перед игрой баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене пронесли фанаты сборной Венгрии.

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