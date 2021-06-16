Член «Альтернативы для Германии» высмеял ЛГБТ-повязку Нойера. Политика призвали уйти из партии

Член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Уве Юнге резко высказался относительно поддержки ЛГБТ в футболе после матча с Португалией (4:2).

«Мюнхенский стадион должен сиять цветами радуги во время игры с Венгрией, а Нойер будет носить пидорскую повязку вместо наших национальных цветов. Осталось только встать на колено, и вы потеряете еще больше болельщиков», – написал Юнге.

Спустя некоторое время политик удалил твит, извинился и в более сдержанной манере донес свою мысль.

«Я удалил твит про капитанскую повязку. За термин «пидорская повязка» прошу прощения. Что касается содержания – я придерживаюсь того факта, что подобные заявления не имеют ничего общего с футболкой сборной. Наши цвета – черный, красный и золотой», – пояснил Юнге.

В партии «Альтернатива для Германии» резко отреагировали на высказывания Юнге. Лидер AfD Алис Вайдель призвала Уве покинуть партию, поскольку он «зашел слишком далеко» своим твитом о сборной.