Зарема о совете директоров «Спартака»: «Сказала «Вы ######?» после фамилий Кудряшова и Смольникова. И Федун скорректировал трансферный план»

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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, продолжила публично критиковать спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

«Спартак-inside, ответьте мне хоть здесь, можно через Егорова. Дима играет в хоккей 2 раза в неделю с агентом Артемовым (тем самым, кто не вхож в «Спартак» после истории с Погребняком и 6 млн) и Бердышевым – агентом Кокорина, которым группа агентов активно «светит».

Так почему же Дима никак нам (имею в виду клуб) не помог в трансфере Кокорина в Италию? Ведь было так тяжело! От вас как от спортивного директора толку было меньше, чем от Франко (Камоцци – бывший советник Федуна – прим. Sports.ru).

Хотя от этого трансфера зависело возвращение Промеса, по сути ваша будущая сделка. Почему Дмитрий Попов единственный остался безучастным? Не могли с Бердышевым на хоккее переговорить? Может, клубу тогда б больше перепало от этой «продажи», не пришлось бы миллион русским агентам и игроку компенсировать «понижение в зарплате»?

P.S. Рекомендации для спортивного департамента: заткнуться и продолжать помогать адаптироваться новому тренеру.

Для медиадепартамента: делать красивые фотографии, улыбающиеся игроки и тренер. Все, как умеете. Меньше яркости с красного 😂.

Дима, как ты будешь Джикии смотреть в глаза? Нужно было до такого довести, чтобы сохранить капитана и еще некоторых игроков? Всю весну тебе было похер на мое мнение. Надеюсь, сейчас я заставила тебя прислушаться к моим пожеланиям.

В какой-то момент я сама начала тебе верить, что у Джикии не болит, он просто откашивает, выбивая новый контракт.

Неужели ничего святого нет? Ты же сам играл в «Спартаке». Одно дело Томас [Цорн] или Шамиль Газизов, для которого клуб ничего не значил, но ты же бывший игрок! В год столетия сливать капитана! Вообще не мудрый PR-ход.

P.S. Егоров «лысый писюн», ор был правда. Я сказала им всем «Вы ######?» после того, как Дмитрием были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников.

А после фразы: «Это игроки сборной» я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и «Спартаке». Но тем не менее это сработало! Трансферный план Леонид Федун скорректировал. Команда сохранится», – написала Зарема.

Егоров написал, что Федун выгонял Зарему с совета директоров. Салихова обвинила в сливе директора Попова и назвала журналиста писюном

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