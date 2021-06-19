Гризманн про Роналду: «Он уникален и совершенен, вдохновляет всех нас. Он пример для подражания»

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Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о нападающем команды Португалии Криштиану Роналду.

«Он вдохновляет всех нас. Он уникален и совершенен, забивает, как и всегда,  обеими ногами, головой.

Он пример для подражания и является образцом для любого, кто только начинает свой путь», – сказал Гризманн.

Франция и Португалия сыграют 23 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Барса» надеется, что Гризманн перейдет в «Юве». «Бьянконери» интересуются французом на случай ухода Роналду

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