Гризманн про Роналду: «Он уникален и совершенен, вдохновляет всех нас. Он пример для подражания»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о нападающем команды Португалии Криштиану Роналду.

«Он вдохновляет всех нас. Он уникален и совершенен, забивает, как и всегда, обеими ногами, головой.

Он пример для подражания и является образцом для любого, кто только начинает свой путь», – сказал Гризманн.

Франция и Португалия сыграют 23 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Барса» надеется, что Гризманн перейдет в «Юве». «Бьянконери» интересуются французом на случай ухода Роналду