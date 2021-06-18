Юссуф Поульсен: «Если не обыгрываешь такого соперника, как Россия, значит, не заслуживаешь плей-офф»

Нападающий «Лейпцига» и сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура против России.

«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен.