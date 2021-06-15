В горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги «Альянц Арену» в знак солидарности с ЛГБТ

В преддверии матча третьего тура между Германией и Венгрией в Мюнхене члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на арене подсветку в цветах радуги.

«Мюнхен поддерживает разнообразие, терпимость и подлинное равенство в спорте и в обществе. По случаю матча между Германией и Венгрией совет хочет послать видимый сигнал солидарности ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого венгерским правительством», – говорится в совместном заявлении всех шести фракций городского совета Мюнхена, адресованном мэру Мюнхена Дитеру Райтеру.

Напомним, 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.