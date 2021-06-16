Семин о матче Россия – Украина на Евро: «Почему бы и нет? Футбол объединяет в сложных ситуациях»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин не против матча Россия – Украина на Евро-2020.

– А хотели бы матча Россия – Украина?

– Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей.

Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.

– На что украинцы могут претендовать?

– Сегодня давайте говорить – на выход из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника, – сказал Семин.

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