Видаль, Медель и еще 5 игроков Чили устроили секс-вечеринку с проститутками в отеле на Кубке Америки

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Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку.

Семь футболистов команды – Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако») – пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го – матч с Уругваем, 25-го – с Парагваем.

Смотрите все матчи Кубка Америки на «Okko Спорт»

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