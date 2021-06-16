Видаль, Медель и еще 5 игроков Чили устроили секс-вечеринку с проститутками в отеле на Кубке Америки

Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку.

Семь футболистов команды – ( ), ( ), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), ( ), Жан Менесес ( ), Пабло Гальдамес ( ) и Гильермо Марипан ( ) – пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го – матч с Уругваем, 25-го – с Парагваем.

Смотрите все матчи Кубка Америки на «Okko Спорт»