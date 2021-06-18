Энрике о словах Феррана Торреса про то, что защитники Испании съедят Левандовского: «Ему нужно многому научиться. Например, не говорить такого»

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2020 Луис Энрике Роберт Левандовски Ферран Торрес Футбол

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после игры с Польшей (1:1) прокомментировал слова полузащитника Феррана Торреса, сказанные им перед матчем.

На вопрос о Леванандовском в составе Польши испанский хавбек ответил: «Нас это не волнует. Наши центральные защитники собираются съесть Левандовского».

«Ферран Торрес очень молод, и ему еще предстоит многому научиться, например, не говорить, что наши защитники съедят Левандовского», – сказал Энрике.

Напомним, Левандовски отметился голом в матче с Испанией.

Мучения Испании: не забили пенальти, у Мораты гол и эпичный промах, игроки и медиа жалуются на газон в Севилье
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья