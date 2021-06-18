Энрике о словах Феррана Торреса про то, что защитники Испании съедят Левандовского: «Ему нужно многому научиться. Например, не говорить такого»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после игры с Польшей (1:1) прокомментировал слова полузащитника Феррана Торреса, сказанные им перед матчем.
На вопрос о Леванандовском в составе Польши испанский хавбек ответил: «Нас это не волнует. Наши центральные защитники собираются съесть Левандовского».
«Ферран Торрес очень молод, и ему еще предстоит многому научиться, например, не говорить, что наши защитники съедят Левандовского», – сказал Энрике.
Напомним, Левандовски отметился голом в матче с Испанией.
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