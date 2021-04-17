Вакцинация против COVID-19 обязательна для посетителей стадионов на ЧМ-2022. Катар закупит миллион доз для приезжих

Премьер-министр Катара Халед бен Халифа Аль Тани высказался на тему вакцинации в контексте .

«К моменту начала чемпионата мира большинство стран уже проведет вакцинацию и иммунизацию своих граждан.

В связи с вероятностью того, что некоторые государства к тому моменту еще не смогут вакцинировать всех граждан, Катар не позволит фанатам, не сделавшим прививку против вируса, посещать стадионы.

В настоящий момент мы ведем переговоры с одной из компаний насчет поставки миллиона доз вакцины против коронавируса для иммунизации приезжающих на ЧМ-2022 людей. Наша главная цель – привить всех, кто не привит, чтобы защитить здоровье граждан и резидентов страны», – отметил глава правительства.