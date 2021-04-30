Президент «Урала»: «Не представляю обязательное вакцинирование игроков. Как я легионеров заставлю?»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов коронавирус Здоровье Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил идею об обязательной вакцинации среди клубов РПЛ.

«Я понимаю, что надо вакцинироваться, но я же не могу прийти к футболисту и сказать: «Ты обязательно должен сделать прививку». Каждый человек сам кузнец своего счастья и должен принимать решение самостоятельно.

Ну вот как я легионеров заставлю? Они мне скажут, что не хотят. Разрывать контракт, что ли? Так они пойдут в ФИФА, засудят клуб, и будем им деньги выплачивать.

При этом сам я считаю, что вакцину ставить надо, без этого нет смысла. Но ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков. Не силком же их тащить. Если кто-то скажет, что нужна обязательная вакцинация, честно, не знаю, как это реализовать.

И еще надо решить вопрос с этими бесконечными ПЦР-тестами. Мы перед каждой игрой их сдаем, хотя многие ребята в команде переболели и имеют антитела. Нужен соответствующий документ для тех, у кого есть антитела», – сказал Иванов.

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