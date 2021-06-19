«Ливерпуль» видит замену Фирмино в лучшем бомбардире «Сосьедада» Исаке. Отступные – 70 млн евро

Форвард «Реал Сосьедад» Александер Исак может сменить команду.
Как сообщает газета Noticias de Gipuzkoa, за нападающим внимательно следит «Ливерпуль». Его рассматривают как возможную замену Роберто Фирмино в обозримом будущем.
Отмечается, что отступные за шведа составляют 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне 21-летний Исак забил 17 голов в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Форвард «Сосьедада» Исак интересен «Реалу» и «Ман Сити». Трансфер оценивается в 70 млн евро