«Ливерпуль» видит замену Фирмино в лучшем бомбардире «Сосьедада» Исаке. Отступные – 70 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Роберто Фирмино Александер Исак Футбол

Форвард «Реал Сосьедад» Александер Исак может сменить команду.

Как сообщает газета Noticias de Gipuzkoa, за нападающим внимательно следит «Ливерпуль». Его рассматривают как возможную замену Роберто Фирмино в обозримом будущем.

Отмечается, что отступные за шведа составляют 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 21-летний Исак забил 17 голов в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Форвард «Сосьедада» Исак интересен «Реалу» и «Ман Сити». Трансфер оценивается в 70 млн евро

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