Черчесов об игре с Данией на выезде: «Это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался перед матчем третьего тура Евро с Данией, который пройдет в Копенгагене.

«[Дополнительный день отдыха] имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход – вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача – хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», – сказал Черчесов.

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