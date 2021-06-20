Черчесов о словах Поульсена: «Бессмысленно комментировать. Мы всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии игры против Дании на , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Датчане очень лестно отзывались о России, говорили, что сборную недооценивают. Это психологический прием или они действительно нервничают?

– Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так еще ни одна команда на турнир не пробивалась. То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем.

– Россию устраивает ничья, плюс был дополнительный день отдыха. Это плюсы?

– У нас было на один день больше для подготовки. Надо грамотно этим воспользоваться. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме.

– Что скажете о словах ?

– Комментировать их бессмысленно, – сказал Черчесов.

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