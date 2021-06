УЕФА расценил ЛГБТ-повязку Нойера как командный символ за разнообразие. Германию не накажут

прокомментировала информацию о том, что УЕФА может оштрафовать (DFB) за ЛГБТ-повязку вратаря Мануэля Нойера на играх .

«Сегодня УЕФА сообщил DFB, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой .

В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, «благое дело», – говорится в заявлении сборной.

Ранее член «Альтернативы для Германии» высмеял ЛГБТ-повязку Нойера, политика призвали уйти из партии. Кроме того, в горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги «Альянц Арену» в знак солидарности с ЛГБТ.

UEFA have today shared with the DFB that they have stopped the review of the rainbow captain’s armband worn by @Manuel_Neuer.



In a letter, the armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a ‘good cause.’ #EURO2020 #GER pic.twitter.com/HFiAAQ6F5D