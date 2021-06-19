«Барселона» связывалась с агентом Гозенса. «Аталанта» хочет минимум 35 млн евро за защитника

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Защитник «Аталанты» Робин Гозенс интересен «Барселоне».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы связывались с агентом игрока. «Аталанта» намерена выручить за немца как минимум 35 миллионов евро.

Отмечается, что несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.

В минувшем розыгрыше Серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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