«Барселона» связывалась с агентом Гозенса. «Аталанта» хочет минимум 35 млн евро за защитника

Защитник «Аталанты» интересен «Барселоне».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы связывались с агентом игрока. намерена выручить за немца как минимум 35 миллионов евро.

Отмечается, что несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.

В минувшем розыгрыше Серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гозенс, порвавший Португалию: работал кассиром, хотел стать полицейским и играл за любителей после пьянок