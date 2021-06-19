«Барселона» связывалась с агентом Гозенса. «Аталанта» хочет минимум 35 млн евро за защитника

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс интересен «Барселоне».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы связывались с агентом игрока. «Аталанта» намерена выручить за немца как минимум 35 миллионов евро.
Отмечается, что несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.
В минувшем розыгрыше Серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гозенс, порвавший Португалию: работал кассиром, хотел стать полицейским и играл за любителей после пьянок