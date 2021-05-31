«Ман Сити» может побить трансферный рекорд АПЛ, купив Грилиша у «Астон Виллы»

Полузащитник может сменить команду.

Как сообщает The Telegraph, на игрока претендует , и ради его приобретения «горожане» могут побить трансферный рекорд Премьер-лиги.

В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба. А наибольшая сумма, полученная английским клубом, составляет 105 млн фунтов – «Ливерпулем» за полузащитника Филиппе Коутиньо.

В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в и забил 6 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.