Россия победила Финляндию, «Реал» расстается с Рамосом, Италия в плей-офф Евро, Ла Лига на Okko, календарь АПЛ и другие новости футбола

1. Россия победила Финляндию (1:0) благодаря роскошному голу Миранчука. Алексея в итоге признали лучшим игроком матча. В воротах сыграл Матвей Сафонов, который не пропустил в первом официальном матче за сборную. А вот Артем Дзюба не забивает 5 матчей подряд за национальную команду, повторив свой антирекорд. Впрочем, нападающий «Зенита» выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией – это пока лучший результат на Евро-2020.

Не обошлось и без неприятностей: Марио Фернандес неудачно приземлился после верховой борьбы и был заменен, покинув поле на носилках. У игрока подозревали травму грудного отдела позвоночника, но, кажется, обошлось.

2. Клубный футбол продолжает конкурировать за внимание публики с Евро: «Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. В четверг легенда мадридцев даcт прощальную пресс-конференцию, Флорентино Перес тоже выступит. А капитанская повязка перейдет к Марсело, который станет первым иностранным капитаном «Реала» с 1904 года.

3. Италия снова крупно победила на Евро, на этот раз досталось Швейцарии (3:0). Забили Иммобиле и дважды Локателли. У итальянской сборной 10 побед подряд с общим счетом 31:0. Команда Роберт Манчини не проигрывает 29 матчей подряд, до рекорда сборной – 1 матч.

Ах да, и главное: Италия первой вышла в плей-офф Евро-2020.

4. Уэльс победил Турцию (2:0) благодаря голам с передач Бэйла: Гарет отдал на Рэмзи с центра поля и на Робертса от линии вратарской. Кроме того, он сам заработал и не реализовал пенальти. Уэльс в шаге от плей-офф вслед за Италией.

5. «Сбербанк» покупает компанию Telesport, которая владеет правами на трансляцию Ла Лиги. Таким образом, чемпионат Испании уйдет с «Матч ТВ» на Okko. Уже известно, что АПЛ и Ла Лига будут в одной подписке без повышения цены.

6. АПЛ опубликовала календарь сезона: «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сыграют в 1-м туре, «МЮ» примет «Лидс», «Ливерпуль» встретится с «Норвичем».

7. Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом» в четверг и ворвется в РПЛ.

8. Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч Евро с Нидерландами. Он оскорблял этнических албанцев из сборной Северной Македонии.

9. «Сочи» сыграет с азербайджанской «Кешлей» во 2-м отборочном раунде Лиги Конференций.

10. Трансферные новости. «Ман Сити» интересны Феликс и Ойарсабаль, Кейн – главная цель. Пеп ждет 2-3 крупных трансфера летом. «Бавария» готова продать Комана за 80-90 млн евро. Клуб не станет платить ему 12 млн в год. Сам игрок хочет перейти в клуб АПЛ. У Бернарду Силвы есть предложение от «Атлетико», но он хотел бы перейти в «Барсу». «Ман Сити» оценил игрока в 60 млн евро.

11. Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после победы над Германией. Ранее Роналду отодвинул бутылки Coca-Cola, оставив перед собой только воду. Что дальше?

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