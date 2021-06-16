Черчесов о форме сборной: «Нужно посмотреть наши циферки. Мы пробежали больше всех в первом туре»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о физической форме команды после победы над Финляндией (1:0) в матче Евро-2020, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Показалось, что в конце таймов против Бельгии команда подседала, а сегодня такого не было. Это значит, что расчет по набору формы ко второму-третьему матчу? Или это заблуждение?

– Вы ответили, против кого мы играли, Бельгия и Финляндия – команды разного уровня. Может, поэтому? Если бы сегодня играли против Бельгии, может, было бы как и в той игре.

Нужно посмотреть наши циферки. В первом туре мы пробежали больше всех. С одной стороны, это хорошо. С другой, надо подправлять, куда бежать, когда, нюансы, чтобы работа приносила больше результата.

Сегодня мы довольны тем, как построили матч, как игроки выполняли свои роли, все подошли ответственно.

Другое дело, что не всегда хватало точности в завершении, но это футбол. Еще раз повторяю: мы в турнире, впереди важный матч, будем готовиться, – сказал Черчесов.