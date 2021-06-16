Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией. Это лучший результат на Евро-2020

переиграла сборную Финляндии (1:0) в матче .

Нападающий российской команды выиграл 11 верховых единоборств, что стало лучшим результатом на текущем турнире.

Только Патрис Эвра (17) и (17) выигрывали больше единоборств в матче Евро начиная с 1980 года.

В игре с финнами Дзюба был заменен на 84-й минуте, вместо него вышел Александр Соболев.

Следующий матч на Евро Россия проведет против команды Дании 21 июня.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.