Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией. Это лучший результат на Евро-2020

Сборная России переиграла сборную Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.
Нападающий российской команды Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств, что стало лучшим результатом на текущем турнире.
Только Патрис Эвра (17) и Колбейн Сигторссон (17) выигрывали больше единоборств в матче Евро начиная с 1980 года.
В игре с финнами Дзюба был заменен на 84-й минуте, вместо него вышел Александр Соболев.
Следующий матч на Евро Россия проведет против команды Дании 21 июня.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.