Фернандес получил травму в матче с Финляндией и покинул поле на носилках. Это 3-я вынужденная замена России на Евро

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Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 с Финляндией (0:0, первый тайм).

30-летний игрок вынужденно был заменен на 26-й минуте из-за повреждения, которое он получил в результате верхового единоборства при подключении в атаку.

Фернандеса унесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

В стартовом матче Евро с Бельгией (0:3) Россия произвела две вынужденные замены в первом тайме из-за травм: вместо Далера Кузяева тогда вышел Денис Черышев, а Юрия Жиркова заменил Караваев.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия – Россия.

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