Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после победы над Германией

Полузащитник сборной Франции Поль Погба остался недоволен тем, что на пресс-конференции после матча с Германией (1:0) на столе стояла бутылка с пивом Heineken.

Футболист пришел на общение с представителями прессы и обратил внимание на бутылку, которая стояла на столе. После этого француз переставил бутылку на пол, перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola.

Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. Вероятно, с этим связано нежелание хавбека поддерживать спонсора Евро-2020.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO! 😱



El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa



A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza 👀 pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Похожий поступок уже совершал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На пресс-конференции перед матчем с Венгрией 36-летний форвард отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, оставив перед собой только воду.

Криштиану Роналду не лишал Coca-Cola 4 миллиардов долларов. Не верьте мифам, мы все объясним