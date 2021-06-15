Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после победы над Германией

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2020 Поль Погба алкоголь и спорт Футбол

Полузащитник сборной Франции Поль Погба остался недоволен тем, что на пресс-конференции после матча Евро-2020 с Германией (1:0) на столе стояла бутылка с пивом Heineken.

Футболист пришел на общение с представителями прессы и обратил внимание на бутылку, которая стояла на столе. После этого француз переставил бутылку на пол, перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola.

Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. Вероятно, с этим связано нежелание хавбека «Манчестер Юнайтед» поддерживать спонсора Евро-2020.

Похожий поступок уже совершал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На пресс-конференции перед матчем с Венгрией 36-летний форвард отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, оставив перед собой только воду.

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