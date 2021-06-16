Леонид Федун: «Все решили техника Миранчука и надежность Джикии. С Данией этого может не хватить»

Владелец подвел итоги матча сборных России и Финляндии (1:0) на .

«Тяжелая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия – нас. Только, в отличие от нашей сборной, не допустила ни одной грубой ошибки в обороне.

Все решили техника Миранчука и надежность Джикии. В матче с более искушенной в футболе Данией этого может и не хватить.

Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», – сказал Федун.

Россия победила на Евро впервые с 2012 года. Было 4 поражения и 2 ничьих за это время