Ла Лига уйдет с «Матч ТВ» на Okko. «Сбербанк» покупает компанию Telesport, которая владеет правами

«Сбербанк» намерен приобрести компанию Telesport.

Стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки платформа «Okko Спорт» (она входит в систему «Сбербанка») будет эксклюзивно транслировать матчи чемпионата по футболу в России.

В «Сбербанке» рассчитывают, что трансляции крупнейших спортивных событий на Okko привлекут новых пользователей, а спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса.

«Не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», – сообщил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

Также сообщается, что после сделки сохранит должность гендиректора компании Telesport.

Ранее права на показ испанского чемпионата принадлежали телеканалу «Матч ТВ».

РФС и «Матч ТВ» воюют с «Телеспортом» из-за сборной. Что у них происходит?