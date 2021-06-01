Ла Лига уйдет с «Матч ТВ» на Okko. «Сбербанк» покупает компанию Telesport, которая владеет правами

Теги Петр Макаренко Ла Лига бизнес телевидение Сбербанк Матч ТВ Okko Телеспорт Футбол

«Сбербанк» намерен приобрести компанию Telesport.

Стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки платформа «Okko Спорт» (она входит в систему «Сбербанка») будет эксклюзивно транслировать матчи чемпионата Испании по футболу в России.

В «Сбербанке» рассчитывают, что трансляции крупнейших спортивных событий на Okko привлекут новых пользователей, а спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса.

«Не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», – сообщил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

Также сообщается, что после сделки Петр Макаренко сохранит должность гендиректора компании Telesport.

Ранее права на показ испанского чемпионата принадлежали телеканалу «Матч ТВ».

РФС и «Матч ТВ» воюют с «Телеспортом» из-за сборной. Что у них происходит?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья