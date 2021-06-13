Игорь Дивеев: «В Москве 100-120 тысяч на жизнь сполна хватает. Жил бы в Уфе, тратил бы 40 тысяч. Сумочка Louis Vuitton – это не мое»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев для ютуб-канала «Sports Шоу» ответил на вопрос о том, сколько денег ему нужно для жизни.

– Сколько денег в месяц достаточно для жизни?

– Не так много. Я не трачу деньги налево и направо. Купить сумочку себе Louis Vuitton – это не мое. Если бы я жил в Уфе, то хватало бы 40 тысяч рублей. Один раз сводить родителей в ресторан, а больше ничего не надо. А с машиной, смотря сколько она ест, но в 60 тысяч укладывался бы.

В Москве 100-120 тысяч сполна хватает. Честно. Я лучше потрачу на квартиры или родителями куплю что-то, но не себе. Мне пока не нужно это, – сказал Дивеев.