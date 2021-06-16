Бэйл сделал два ассиста против Турции: на Рэмзи с центра поля и на Робертса от линии вратарской

Сборные Турции проиграла в матче 2-го тура группового этапа (0:2).

На 42-й минуте полузащитник , получив мяч на правом фланге в 40 метрах от ворот соперника, сделал навес в район одиннадцатиметровой отметки. Хавбек Аарон Рэмзи убежал за спины защитников, грудью принял передачу и отправил мяч в сетку ворот.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте Бэйл прорвался в штрафную Турции от правого угла поля и от линии вратарской площади отдал пас под голевой удар защитнику Коннору Робертсу.

В течение матча Бэйл и Рэмзи создали друг для друга 4 голевых момента – пока это лучший результат на Евро-2020. На Евро-2016 лучший результат также был у этого тандема – шесть моментов в игре с Россией.

Подробно со статистикой выступлений Бэйла можно ознакомиться здесь.