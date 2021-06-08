«Ман Сити» оценил Бернарду Силву в 60 млн евро. «Барса» связывалась с «горожанами» (Daily Mail)

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити».
Как отмечает Daily Mail, футболистом интересуются «Атлетико» и «Барселона», и каталонцы уже контактировали с клубом по поводу стоимости португальца. «Горожане» оценили 26-летнего хавбека в 60 миллионов евро.
Отмечается, что «Барселона» предложила включить в сделку ее игроков, чтобы снизить сумму выплат, и главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола готов рассмотреть вариант с подписанием защитника Серджи Роберто или полузащитника Франсишку Тринкау.
У Бернарду Силвы есть предложение от «Атлетико», но он хотел бы перейти в «Барсу»