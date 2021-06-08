«Ман Сити» оценил Бернарду Силву в 60 млн евро. «Барса» связывалась с «горожанами» (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Серджи Роберто Бернарду Силва Франсишку Тринкау Футбол

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити».

Как отмечает Daily Mail, футболистом интересуются «Атлетико» и «Барселона», и каталонцы уже контактировали с клубом по поводу стоимости португальца. «Горожане» оценили 26-летнего хавбека в 60 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» предложила включить в сделку ее игроков, чтобы снизить сумму выплат, и главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола готов рассмотреть вариант с подписанием защитника Серджи Роберто или полузащитника Франсишку Тринкау.

У Бернарду Силвы есть предложение от «Атлетико», но он хотел бы перейти в «Барсу»

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