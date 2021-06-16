АПЛ и Ла Лига будут в одной подписке Okko без повышения цены

Сегодня стало известно, что матчи чемпионата Испании по футболу в России со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать платформа «Okko Спорт». Это произойдет после покупки «Сбербанком» компании Telesport.

«До 31 августа на подписки Okko Спорт действует специальное предложение – 365 дней футбола за 3990 рублей или всего спорта за 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно.

Если у вас имеется действующая годовая подписка – не отключайте автопродление, для вас цена будет ниже на 1000 рублей. У оформивших подписку на iOS продление будет по той цене, по которой приобретали предыдущий год.

Отметим, что с нового сезона по подписке Okko Футбол можно будет смотреть и испанскую Ла Лигу. При этом, отвечая на самый распространенный вопрос, – повышения цен не будет», – говорится в сообщении «Okko Спорт» в социальной сети «ВКонтакте».