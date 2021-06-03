У Бернарду Силвы есть предложение от «Атлетико», но он хотел бы перейти в «Барсу»

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть в летнее трансферное окно.

По данным Mundo Deportivo, у футболиста есть предложение от , но он хотел бы перейти в «Барселону», которая также выражает заинтересованность в переходе игрока.

Во-первых, португальцу очень нравится город, он часто бывает в Барселоне. Во-вторых, он рос на матчах той «Барсы», с которой работал Пеп Гвардиола, поэтому выступление за каталонский клуб – это мечта хавбека.

Бернарду Силва уже сообщил Гвардиоле, что хотел бы сменить клуб ради новых вызовов.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей в , забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач. Его статистику можно изучить здесь.