Марсело станет первым капитаном-иностранцем «Реала» с 1904 года

Защитник Серхио Рамос покидает «Реал» по окончании сезона.
Как сообщает Marca, капитаном вместо него станет защитник Марсело, а заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.
Таким образом, впервые с 1904 года капитаном «Реала» будет иностранный игрок. Тогда эту роль исполнял Федерико Ревьерто из Гватемалы.
Отмечается, что в иерархии команды ближайший к капитанской повязке испанец – Начо Фернандес.
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