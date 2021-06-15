Марсело станет первым капитаном-иностранцем «Реала» с 1904 года

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Защитник Серхио Рамос покидает «Реал» по окончании сезона.

Как сообщает Marca, капитаном вместо него станет защитник Марсело, а заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.

Таким образом, впервые с 1904 года капитаном «Реала» будет иностранный игрок. Тогда эту роль исполнял Федерико Ревьерто из Гватемалы.

Отмечается, что в иерархии команды ближайший к капитанской повязке испанец – Начо Фернандес.

Все, Рамос ушел из «Реала»! У него с Пересом очень странные отношения: Серхио выбивал новые контракты, Флорентино устраивал медиавойны

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