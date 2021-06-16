Сафонов не пропустил в первом официальном матче за сборную России

обыграла Финляндию в матче 2-го тура группового раунда (1:0).

Ворота российской команды защищал , который заменил в стартовом составе , игравшего в 1-м туре с Бельгией (0:3).

22-летний Сафонов не пропустил в дебютном для себя матче на крупном турнире за сборную. Более того, прошедшая игра стала для него первой официальной в составе национальной команды.

До этого у голкипера был лишь один матч за сборную – в начале июня он вышел на замену во втором тайме в товарищеском матче с Польшей (1:1). Тогда он тоже не пропустил.

Отметим, что финны впервые пробили в створ ворот Сафонова на 54-й минуте. Это единственный точный удар Финляндии за всю игру.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча – Россия.