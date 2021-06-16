Иржи Ярошик: «Россия выглядит не очень. Мертвая команда»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о победе сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.
«Очень важная победа для России. Но в последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры. Ничего там не было. Я не видел никакого футбола.
Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру.
В любом случае все впереди. Самая важная игра будет против Дании. Только после нее можно будет рассуждать о степени успеха этого турнира.
Конечно, сборная России может выйти из группы. По турнирной таблице, возможно, хватит и одного очка. Концовка в этой группе очень интересная.
Думаю, что Дания все-таки по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал – мертвая команда», – заявил Ярошик.
Миранчук, Головин и Джикия – лучшие, но даже финны вскрывали наш центр. Это нужно починить перед Данией
Я рад реакции игроков на резкую смену состава после первого матча. Чем-то напомнило ЧМ-2018