Иржи Ярошик: «Россия выглядит не очень. Мертвая команда»

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о победе сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

«Очень важная победа для России. Но в последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры. Ничего там не было. Я не видел никакого футбола.

Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру.

В любом случае все впереди. Самая важная игра будет против Дании. Только после нее можно будет рассуждать о степени успеха этого турнира.

Конечно, сборная России может выйти из группы. По турнирной таблице, возможно, хватит и одного очка. Концовка в этой группе очень интересная.

Думаю, что Дания все-таки по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал – мертвая команда», – заявил Ярошик.

Миранчук, Головин и Джикия – лучшие, но даже финны вскрывали наш центр. Это нужно починить перед Данией

Я рад реакции игроков на резкую смену состава после первого матча. Чем-то напомнило ЧМ-2018

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