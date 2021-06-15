Арнаутович дисквалифицирован на матч с Нидерландами. Он оскорблял этнических албанцев из сборной Северной Македонии

вынес вердикт по делу нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича.

Футболиста дисквалифицировали на одну игру. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

Напомним, что после матча Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски (как писали СМИ, ему Арнаутович сказал: «Я #### твою албанскую мать»).

В следующем матче сборная Австрии встретится с Нидерландами. Арнаутович, соответственно, эту игру пропустит.

Арнаутович влип в межнациональный скандал: оскорблял македонцев, хотя Алаба затыкал ему рот. Извинения не помогли