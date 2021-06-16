Твиттер сборной после победы над Финляндией: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга 🤝»

в твиттере отреагировала на победу над командой Финляндии (1:0) в матче .

В понедельник поп-исполнительница приняла участие в передаче «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», – говорится в твиттере команды.

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