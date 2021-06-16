Твиттер сборной после победы над Финляндией: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга 🤝»

Сборная России в твиттере отреагировала на победу над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.
В понедельник поп-исполнительница Ольга Бузова приняла участие в передаче «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», – говорится в твиттере команды.
Бузова – сборной России: «Че вы зассали перед бельгийцами? Идите вперед, вы топовые игроки»
«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном
Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга 🤝#ФинляндияРоссия pic.twitter.com/0qi6e0mOjp— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021