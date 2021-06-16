Твиттер сборной после победы над Финляндией: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга 🤝»

Теги Сборная России по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2020 Ольга Бузова Футбол

Сборная России в твиттере отреагировала на победу над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

В понедельник поп-исполнительница Ольга Бузова приняла участие в передаче «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», – говорится в твиттере команды.

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