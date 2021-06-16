«Реал» объявил об уходе Рамоса

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Защитник Серхио Рамос уходит из «Реала».

Мадридский клуб объявил, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста с участием президента клуба Флорентино Переса.

Таким образом, Рамос и «Реал» не смогли договориться о новом контракте.

Испанец выступал за команду с 2005 года. В составе «Реала» Рамос пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре – Лигу чемпионов, а также четырежды становился обладателем Суперкубка Испании.

В минувшем сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола (оба – с пенальти). Его статистику можно изучить здесь.

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