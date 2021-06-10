Роналду отодвинул бутылки Coca-Cola на пресс-конференции, оставив перед собой только воду

Нападающий остался недоволен тем, что на пресс-конференции перед матчем с командой Венгрии на столе положили бутылки Coca-Cola.

Футболист пришел на общение с представителями прессы и обратил внимание на бутылки Coca-Cola, которые находились на столе.

После этого португалец отодвинул от себя бутылки, оставив перед собой только воду.

Отметим, что Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом.

Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.

Добавим, что Coca-Cola – официальный спонсор и Евро-2020.