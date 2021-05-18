Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом» завтра

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, ранее возглавлявший , станет новым главным тренером «Нижнего Новгорода».

«Эпопея Александра Кержакова с «Нижним Новгородом» подходит к концу. Стороны согласовали условия и детали. Завтра Кержаков подпишет контракт с «Нижним» и уже этим летом дебютирует как тренер в , – сообщает журналист .

В мае стало известно, что решение о назначении Кержакова на пост главного тренера команды принадлежит властям Нижнего Новгорода.

В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета .