Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом» завтра

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Томь», станет новым главным тренером «Нижнего Новгорода».
«Эпопея Александра Кержакова с «Нижним Новгородом» подходит к концу. Стороны согласовали условия и детали. Завтра Кержаков подпишет контракт с «Нижним» и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ», – сообщает журналист Нобель Арустамян.
В мае стало известно, что решение о назначении Кержакова на пост главного тренера команды принадлежит властям Нижнего Новгорода.
В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.