«Снайперы не вмешались из-за слова «Гринпис» на парашюте». Член Бундестага об акции на матче Франция – Германия

Член Бундестага Йоахим Херрманн прокомментировал тот факт, что перед матчем Евро-2020 между сборными Германии и Франции на поле «Альянц Арены» приземлился парашютист.
«На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над «Альянц Ареной». Я полагаю, что «Гринпис» знает об этом.
Снайперы не стали вмешиваться из-за слова «Гринпис» на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью.
Я могу лишь осудить «Гринпис» за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды», – заявил Херрманн.
Парашютист травмировал фанатов и приземлился на поле в Мюнхене. Рисковал разбиться из-за «паука», обломки чуть не прилетели в Дешама