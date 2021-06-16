«Снайперы не вмешались из-за слова «Гринпис» на парашюте». Член Бундестага об акции на матче Франция – Германия

Член Бундестага Йоахим Херрманн прокомментировал тот факт, что перед матчем Евро-2020 между сборными и на поле «Альянц Арены» приземлился парашютист.

«На время проведения был установлен полный запрет на полеты над . Я полагаю, что «Гринпис» знает об этом.

Снайперы не стали вмешиваться из-за слова «Гринпис» на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью.

Я могу лишь осудить «Гринпис» за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды», – заявил Херрманн.

Парашютист травмировал фанатов и приземлился на поле в Мюнхене. Рисковал разбиться из-за «паука», обломки чуть не прилетели в Дешама