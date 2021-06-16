Финляндия – Россия. Миранчук открыл счет! Онлайн-трансляция

Сборная России сегодня играет с Финляндией во 2-м туре группового раунда Евро-2020.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Миранчук, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен, Луд, Шюллер, Камара, Похьянпало, Пукки.
На 3-й минуте нападающий Похьянпало забил головой в падении, но судьи отменили гол с помощью ВАР по причине офсайда.
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 16 июня, 16.00, «Газпром Арена»
- Гол:
- 0:1 – 45 Миранчук.
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Финляндия –
Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала, Шюллер, Камара, Луд, Тойвио, Похьянпало, Пукки.
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Россия –
Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев, Миранчук, Дзюба.