Финляндия – Россия. Миранчук открыл счет! Онлайн-трансляция

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Сборная России сегодня играет с Финляндией во 2-м туре группового раунда Евро-2020.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Миранчук, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен, Луд, Шюллер, Камара, Похьянпало, Пукки.

На 3-й минуте нападающий Похьянпало забил головой в падении, но судьи отменили гол с помощью ВАР по причине офсайда.

Евро-2020

2-й тур

Группа B

Финляндия – Россия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 июня, 16.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 45 Миранчук.
ФинляндияГрадецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала, Шюллер, Камара, Луд, Тойвио, Похьянпало, Пукки.
РоссияСафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев, Миранчук, Дзюба.
Предупреждения:
Камара (22), Баринов (27), Оздоев (34).

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