Финляндия – Россия. Миранчук открыл счет! Онлайн-трансляция

сегодня играет с Финляндией во 2-м туре группового раунда .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Миранчук, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен, Луд, Шюллер, Камара, Похьянпало, Пукки.

На 3-й минуте нападающий Похьянпало забил головой в падении, но судьи отменили гол с помощью ВАР по причине офсайда.

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