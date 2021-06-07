«Ман Сити» интересны Феликс и Ойарсабаль, Кейн – главная цель. Пеп ждет 2-3 крупных трансфера летом

намерен усилить атаку в летнее трансферное окно.

По данным Eurosport, английский клуб проявляет интерес к полузащитнику Жоау Феликсу и хавбеку «Реал Сосьедад» Микелю Ойарсабалю.

«Атлетико», в свою очередь, проявляет интерес к полузащитнику «Ман Сити» Бернарду Силве, однако сделка по обмену игроками с участием Феликса и Силвы практически невозможна.

Главной целью «Ман Сити» на летом остается нападающий Харри Кейн. В случае, если сделку не удастся организовать, клуб может обратить внимание на Ромелу Лукаку («Интер») и Эрлинга Холанда («Боруссия» ). Также «Сити» интересен Лаутаро Мартинес, но клуб еще не контактировал с , а только собрал сведения об игроке.

Переход Холанда в «Ман Сити» этим летом кажется почти невозможным. Если 20-летний форвард останется в Германии и проведет там еще сезон, то «Ман Сити» отложит покупку центрфорварда на год и вступит в борьбу за него.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола ожидает, что летом клуб осуществит два-три крупных трансфера.