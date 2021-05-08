Заболотный о критике: «Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

Нападающий Антон Заболотный высказался о своем переходе в .

– Есть мнение, что у тебя какая-то обида на ЦСКА, потому что в свое время тебе не дали шанса.

– Это неправда. На тот момент я был еще молод, не был готов к основному составу, поэтому ЦСКА правильно поступил, дав мне уйти. Я ушел в свободное плавание, набивал шишки, набирался опыта, и сейчас именно тот момент, когда я готов усилить клуб.

– За все эти годы были разговоры о возвращении в ЦСКА?

– Не было. Плавание затянулось, были и высокие взлеты, и падения, но самое главное, что сейчас исполнится моя мечта вернуться и наконец дебютировать, потому что до ухода у меня не было шанса сыграть за основной состав.

– Ты одно время говорил, что тебе было тяжело справляться с критикой и хейтом. Как сейчас ты относишься к вниманию?

– Сейчас все поменялось кардинально, тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров.

Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет игрока, которого бы не хейтили. Это часть работы, надо с этим смириться, – сказал Заболотный.