Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

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Серия А сегодня присуждает индивидуальные награды лучшим футболистам минувшего сезона.

Лучшим игроком сезона-2020/21 признан нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. В минувшем сезоне бельгиец забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач. 

Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником – Кристиан Ромеро из «Аталанты». Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

Криштиану Роналду стал лучшим нападающим, а Николо Барелла – лучшим полузащитником.

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