Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

Серия А сегодня присуждает индивидуальные награды лучшим футболистам минувшего сезона.

Лучшим игроком сезона-2020/21 признан нападающий . В минувшем сезоне бельгиец забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач.

Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником – Кристиан Ромеро из «Аталанты». Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

Криштиану Роналду стал лучшим нападающим, а Николо Барелла – лучшим полузащитником.