Яшкин расторг контракт с «Динамо». Он хочет вернуться в НХЛ

«Динамо» официально объявило об уходе из команды форварда Дмитрия Яшкина.

Московский клуб и нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию.

покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва уважает желание игрока, благодарит за работу, честный труд, яркую игру и желает удачи в покорении новой вершины!» – говорится в сообщении клуба.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб в 59 матчах регулярного чемпионата.

В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.

Яшкин уже играл в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с «Аризоной».

Гендиректор «Динамо»: «Яшкин уезжает в НХЛ»

Яшкин со 115 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Дитц со 100 млн – 2-й, Шипачев с 95 млн – 3-й. Игроков СКА и ЦСКА в топ-10 пока нет («СЭ»)