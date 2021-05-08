Эвра – Лиаму Галлахеру: «У меня больше трофеев, чем у всего «Сити». Перестань говорить, что Манчестер – голубой»

Бывший защитник Патрис Эвра после финала чемпионов в шуточной форме обратился к бывшему вокалисту группы Oasis Лиаму Галлахеру, который болеет за .

Француз выложил видео, на котором он сидит в машине в темных очках и парике, пародируя образ Галлахера. На фоне включена песня Wonderwall группы Oasis.

Эвра обратился к Галлахеру, сказав: «Перестань говорить, что Манчестер – голубой. У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити».

Затем на мотив песни Wonderwall бывший футболист спел: «Я сказал, возможно, вы выиграете ее [Лигу чемпионов], когда мне будет 90. Ведь в конечном счете вы – наши шумные соседи».

Скриншот: инстаграм Патриса Эвра.