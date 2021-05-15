Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России». В 2015 году ее дисквалифицировали и аннулировали результаты

Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина победила на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия.

Каниськина выставила свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14.

Предварительные итоги интернет-голосования подведены в ночь на 31 мая. За Каниськину проголосовали 2818 человек, занявшая второе место Лариса Солодовникова получила 2682 голоса.

Окончательные результаты праймериз будут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

В январе 2015 года Каниськина дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством ( ) на 3 года и 2 месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови.

Спортивный арбитражный суд ( ) аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позже Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012.

Люди спорта, которые собираются на выборы от «Единой России». Теперь и Вяльбе