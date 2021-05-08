Аргентину лишили Кубка Америки-2021 за 13 дней до начала турнира. Вероятно, из-за коронавируса

Кубок Америки в 2021 году может не состояться.
Аргентина, ставшая полноценным хозяином турнира после того, как права его проведения лишилась Колумбия, также осталась без проведения Кубка Америки за 13 дней до старта. Это, вероятно, связано с выросшим числом заболеваемости коронавирусом в стране.
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) соберется в понедельник, чтобы принять решение о следующих шагах по поводу турнира, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии.
Колумбия уже теряла большой турнир – чемпионат мира-1986. Перед ним практически началась гражданская война