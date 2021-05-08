Аргентину лишили Кубка Америки-2021 за 13 дней до начала турнира. Вероятно, из-за коронавируса

в 2021 году может не состояться.

, ставшая полноценным хозяином турнира после того, как права его проведения лишилась Колумбия, также осталась без проведения Кубка Америки за 13 дней до старта. Это, вероятно, связано с выросшим числом заболеваемости коронавирусом в стране.

южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) соберется в понедельник, чтобы принять решение о следующих шагах по поводу турнира, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии.

Колумбия уже теряла большой турнир – чемпионат мира-1986. Перед ним практически началась гражданская война