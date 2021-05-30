Бельгийского комментатора «Формулы-1» отстранили от работы за высказывания о Серене Уильямс

Бельгийский телеканал RTBF отреагировал на высказывания комментатора Марка Дуэса в адрес Серены Уильямс.

23-кратную чемпионку «Больших шлемов» в качестве почетного гостя пригласил на «Формулу-1» «Астон Мартин». На Гран-при Монако Уильямс встречала болиды с клетчатым флагом, означающим окончание гонки.

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Еще до финиша Дуэс заметил: « сегодня будет размахивать чем-то другим». Позже он добавил, что Уильямс явно «не чирлидерша». Он также назвал одну из подруг Уильямс «уродиной», чем удивил своего соведущего Гаэтана Виньерона.

Телеканал временно отстранил Дуэса от работы.

Бельгиец принес извинения за свои слова: «Я хочу попросить прощения у людей, которых могли задеть мои высказывания. Я не хотел никого шокировать».

64-летний Дуэс – бывший гонщик. Он четыре раза выигрывал гонку «24 часа Нюрбургринга».

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